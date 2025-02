Honda wertet den HR-V auf. Das kompakte Coupé-SUV-Modell präsentiert sich zum neuen Modelljahr mit überarbeitetem Außendesign, gezielten Modifikationen im Innenraum und einer erweiterten Farbpalette. Zudem hat Honda – auch aufgrund von Kundenfeedback – die Fahreigenschaften und den Geräuschkomfort seines europäischen Bestsellers weiter verbessert. Die Einführung zweier neuer Ausstattungslinien komplettiert die Überarbeitung .

Während der überarbeitete Kühlergrill eine neue obere Leiste in Crystal Black besitzt, zeichnet sich der ausgeformte vordere Stoßfänger durch markantere Charakterlinien aus. Im unteren Bereich wird er durch eine neue Verkleidung in hochglänzendem Schwarz ergänzt. Die neuen Scheinwerfereinheiten verfügen über ein auffälligeres Tagfahrlicht und ein insgesamt dunkleres Erscheinungsbild. Ab der Ausstattungsvariante Advance gehört adaptives Fernlicht zum Serienumfang.



Auch die LED-Lichtleiste am Heck, die über die gesamte Breite des Fahrzeugs verläuft, wurde überarbeitet. Drei neue Außenlackierungen erweitern die Farbpalette: Sage Green, Seabed Blue und Urban Grey.



Im Innenraum wurden der untere mittlere Bereich der Armaturentafel und die Mittelkonsole neu gestaltet; die induktive Ladestation ist dadurch sowohl vom Beifahrersitz als auch vom Fahrersitz aus leichter zu erreichen als bisher. Die Mittelkonsole ist flacher und ergonomischer gestaltet. Zudem wurde die Schalldämpfung verbessert. Der Stauassistent wurde im Zuge der Modellpflege um eine Lenkunterstützung ab 1 km/h erweitert. Zudem wurden die aktiven Sicherheitssysteme überarbeitet.



Zusätzlichen Komfort bietet das Panorama-Glasdach, das in der neuen Modellvariante Advance Style Plus ebenso wie eine Multi-View-Kamera zum Serienumfang gehört. Zweite neue Ausführung ist der Advance Plus mit zusätzlichen Design-Details und exklusiven Leichtmetallfelgen.



Die Preise beginnen bei 34.700 Euro. Erhältlich ist der neue Modelljahrgang des HR-V ab Ende März. (aum)