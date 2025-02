Yamaha All Terrain im Mammutpark

Die Yamaha Motor All Terrain Tour legt wieder einen Stopp in Deutschland ein. Im Camping- und Offroad-Park Mammut im niedersächsischen Stadtoldendorf können ATV- und SSV-Modelle der Marke vom Grizzly bis zum Wolverine kostenlos im Gelände unter Anleitung Probe gefahren werden. Wer nicht selbst fahren möchte, kann in den mehrsitzigen Side-by-Side-Vehicles auch Mitfahrten buchen. Für Kinder gibt es einen betreuten Schnupper-Quad-Parcours.

Probefahrt-Buchungen sind ab 17. März möglich (www.yamaha-motor.eu/de/de/events). Sie finden jeweils ab 10 Uhr statt. Helm, robuste Schuhe, lange Hose, langärmliges Jersey oder Jacke sind mitzubringen. An den beiden Tagen findet im Mammutpark außerdem ein Wochenende für ATV- und SSV-Besitzer statt, die die Parcours gegen Gebühr mit dem eigenen Fahrzeug nutzen können. (aum)