Die Termine für Fahrer und Fans von Harley-Davidson stehen

Kurz vor dem Saisonstart hat Harley-Davidson den Terminplan für seine Veranstaltungen in Europa bekannt gegeben. Los geht es am 4. Mai mit dem „Love Ride“ in Dübendorf in der Schweiz. Es handelt sich um Europas größte eintägige Motorrad-Benefizveranstaltung zugunsten muskelkranker und beeinträchtigter Menschen, zu dem Fahrer aller Marken und auch Besucher ohne Motorrad sowie Familien sind willkommen. Kurz danach findet in Port Grimaud in Frankreich vom 8. bis 11. Mai das „Harley-Davidson Euro Festival“ an der Côte d’Azur statt.

Medulin in Kroatien ist dann von 12. bis 15. Juni Schauplatz der „European H.O.G. Rally“, zu dem nicht nur Mitglieder der Harley Owners Group eingeladen sind. In Deutschland sind wieder zwei „Harley Days“ an gewohnter Stelle geplant, vom 27. bis 29. Juni in Hamburg und vom 25. bis 27. Juli in Dresden. Genau dazwischen liegt der „Andermatt Freedom Ride“ in der Schweiz (11.-13.7.).



Vom 13. bis 17. August steht eine lange Tour durch Österreich an. Zur „Harley-Davidson Charity-Tour“ werden hunderte Motorradfahrer der Marke erwartet, die sich unter dem Motto „Laut für die Leisen, stark für die Schwachen“ für muskelkranke Kinder engagieren. Und die „European Bike Week“, Europas größte Motorradparty findet bei freiem Eintritt vom 2. bis 7. September wieder im österreichischen Faak am See statt. (aum)