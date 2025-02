Peugeot kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Rund 1,1 Millionen Modelle der ältesten noch existierenden Automobilmarke der Welt fanden 2024 einen Käufer, und bei den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen verdoppelten sich gleichzeitig die Bestellungen. Alain Favey, seit wenigen Tagen Markenchef, geht also mit Schwung in das neue Jahr. „Wir sind bereit, mit voller Kraft durchzustarten“, erklärte er bei der dritten Ausgabe des „E-Lion Day“. Gleichzeitig kündigte der Manager an, Peugeot zum europäischen Marktführer bei den Elektrofahrzeugen zu machen.

Die Zeichen dafür stehen günstig. Peugeot, so Favey, „hat das umfangreichste Angebot bei den Elektromobilen“. In Europa war die Marke im vergangenen Jahr Marktführer bei den E-Mobilen im B-Segment. Beim 3008 mit Elektroantrieb entschieden sich 22 Prozent der Kunden für den Akkuantrieb. Insgesamt erreichte das Modell 122.000 Bestellungen. Aktuell stehen zwölf vollelektrische Modelle im Angebot. Dazu gehören auch drei batterieelektrische leichte Nutzfahrzeuge.



Favey kündigte in Paris den weiteren Ausbau der E-Palette an. In den kommenden Wochen wird eine leistungsstärkere Version des E-3008 mit und die Fünfsitzer-Variante des E-5008 auf den Markt kommen. Beide Modelle kommen als Allradler mit 239 kW (325 PS) auf den Markt. (aum)