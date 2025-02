Die AvD-Histo-Tour bietet noch Platz

Seit 2014, damals noch AvD-Heldentour benannt, organisiert der Automobilclub von Deutschland eine Oldtimer-Rallye im Dreiländereck Belgien, Luxemburg und Deutschland. In diesem Jahr findet die AvD-Histo-Tour vom 6. bis 8. August statt und wird die historischen Fahrzeuge auf die Nürburgringstrecken Nordschleife und Grand-Prix-Kurs, als auch die Rennstrecken Spa-Francorchamps und Zolder führen. Aktuell sind bereits 44 Nennungen eingegangen, Anmeldungen sind aber noch bis zum 6. Juli möglich.

Gleich zum Start wartet die berühmte Nürburgring-Nordschleife, die „Grüne Hölle“, auf die Old- und Youngtimer. Dabei geht es aber nicht um die schnellste Rundenzeit: Die in der ersten Runde selbst vorgegebene Sollzeit muss anschließend möglichst genau wiederholt werden. Einige Wertungsprüfungen auf wenig befahrenen Straßen in der Eifelregion beenden den ersten Tag. Die zweite Etappe startet aus der Boxengasse der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings und endet auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, der berühmten „Ardennen-Achterbahn“. Am dritten Tag stehen ein Abstecher auf die ehemalige belgische Formel 1-Strecke, dem Circuit Zolder, sowie touristische Strecken mit diversen Wertungsprüfungen an, bevor am Abend die Siegerehrung stattfindet.



Die AvD-Histo-Tour geht über drei Tage und insgesamt rund 1000 Kilometer. Als Teil der Deutschen Classic Serie geht es bei der Veranstaltung geht es in über zwei Dutzend Prüfungen um Sollzeiten und Gleichmäßigkeitswertungen sowie den geschickten Umgang mit dem Old- oder Youngtimer, das Auffinden der Strecke und eine gleichmäßige Fahrweise. Die Fahrzeuge müssen mindestens 20 Jahre alt sein (Zulassung bis 31. Juli 2005). Die Einteilung in die beiden Wertungsklassen Elektronik und Sanduhr wird durch die technischen Voraussetzungen des Fahrzeugs bestimmt.



Interessierte können sich weiterhin auf avd-histo-tour.de informieren und anmelden. Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug und zwei Personen 3450 Euro (Einzelzimmer 400 Euro Aufpreis). Darin enthalten sind drei Übernachtungen, täglich drei Mahlzeiten, alle Rennunterlagen und die technische Abnahme sowie Teilnahme an der abschließenden Abendveranstaltung. (aum)