Mazda stellt sich in Thailand stärker auf

Mazda baut sein Engagement in Thailand aus. Die 1995 in Betrieb gegangene Fahrzeugproduktion wird durch Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 140 Millionen Euro sowie durch eine höhere Nutzung der lokalen Zulieferketten gestärkt. Das Werk der Auto Alliance Thailand soll schrittweise zu einem Produktionszentrum für neue kompakte Crossover-Modelle von Mazda weiterentwickelt werden. Angestrebt wird eine jährlichen Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen. Die Rolle des Werks als Exportbasis mit Marktschwerpunkten in Japan und der ASEAN-Region, für die ein stetiges Wachstum prognostiziert wird, nimmt dadurch zu. Auch der Inlandsabsatz soll davon profitieren: Mazda ist seit sieben Jahrzehnten auf dem thailändischen Markt aktiv.

In den nächsten zwei Jahren sollen insgesamt fünf neue Mazda-Modelle auf den Markt kommen: zwei batterieelektrische Fahrzeuge, ein Plug-in-Hybrid und zwei Hybridfahrzeuge. So ist die Einführung des Mazda 6 e aus dem chinesischen Joint Venture mit Chongqing Changan Automobile auf dem thailändischen Markt noch für dieses Jahr geplant. (aum)