Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Dieser alten Ingenieurs-Weisheit folgt Mazda mit Inbrunst. Zumal das Unternehmen konsequent auf den Einsatz von Turbotechnik verzichtet. Vor wenigen Monaten hat die japanische Marke die Einstiegsmotorisierung in der kompakten 3er-Baureihe Mazda erneuert, der Hubraum wurde von 2,0 auf 2,5 Liter erhöht, das Drehmoment stieg in Folge von 213 auf 238 Newtonmeter an. Verringert hat sich dagegen die Leistung um zehn PS auf 140 PS (103 kW), was sich auf den Alltag jedoch allenfalls in einer um 0,4 Sekunden längeren Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h niederschlägt. Die Automatik schaltet bisweilen etwas ruppig, 203 km/h erreicht der Mazda als Spitzentempo.

Das Raumangebot ist vorne gut, im Fond fehlt es Erwachsenen an Platz für die Beine. Der Kofferraum fasst im Fastback genannten Stufenheckmodell hingegen 450 Liter Gepäck, für Sperriges lassen sich die Rückenlehnen der hinteren Bank asymmetrisch umklappen. Bei der Lenkung ist die straffe Arbeitsweise sehr zu begrüßen, bei der Federung dagegen schießt der Japaner fast am Komfort vorbei.



Mit einer umfangreichen Ausstattung und einem herrlich konventionellen Cockpit, das alle denen, die Touchscreens verabscheuen, sehr entgegenkommt, ist der Mazda 3 auf der Suche nach einer eher konservativen Kundschaft. Er tritt gegen Audi A3 und Mercedes A-Klasse an und kann angesichts der weitgehend kompletten Ausstattung souverän punkten. Und auch der angegebene Normverbrauch von 6,3 Litern ist im Alltag zu schaffen. (aum)