Vorschau: Nobles, Lyrisches, Bulliges und Gewichtiges

Im Sommer rollt die französische Stellantis-Nobelmarke DS ihr neues Flaggschiff No. 8 zum Händler: vollelektrisch, mit bis zu 275 kW (350 PS) Leistung und zwei Batterie-Optionen, mit denen die noble Limousine nach Norm 750 Kilometer weit kommen soll. Frank Wald durfte schon einmal Probe sitzen.

Jens Meiners über den neuen VW Transporter und sein elektrisches Pendant. Der Bulli fürs Gewerbe ist in der siebten Generation ein Gemeinschaftsprojekt mit Ford und wird daher nicht mehr aus Hannover kommen, sondern aus der Türkei.



Skoda stellt den Octavia RS vor. Die sportlichste Ausgabe des Bestsellers im Programm kommt in einer überarbeiteten Form auf den Markt. Wer bei Lyriq an Rilke, Goethe oder Hölderlin denkt, liegt falsch: Der Cadillac Lyriq fährt sich zwar wie ein Gedicht, ist aber eines mit vier Rädern. Wir sind das luxuriöse Elektro-SUV aus Amerika gefahren. Eines der erfolgreichsten Opel-Modelle der vergangenen Jahre, der Mokka, wird überarbeitet. Wir werfen einen ersten Blick auf die Neuerungen.



Elektromobile kommen in wachsenden Zahlen auf den Gebrauchtwagenmarkt. Dekra hat einen Test entwickelt, mit dem die Leistung der Batterie überprüft werden kann, um so dem Käufer zusätzliche Sicherheit zu geben. Es besteht zur Zeit eine Rechtsunsicherheit darüber, ob Wohnmobile mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet werden müssen. Was genau sagen die Vorschriften eigentlich?



