Preisunterschiede von mehr als sieben Cent beim Tanken

Nach wie vor gibt es je nach Bundesland spürbare Unterschiede bei den Kraftstoffpreisen. Nach Angaben des ADAC sind sie erneut im Saarland am niedrigsten. Für einen Liter Super E10 müssen Kraftfahrer dort im Mittel 1,724 Euro bezahlen. Demgegenüber steht Sachsen als teuerstes Bundesland mit einem Durchschnittspreis von 1,789 Euro. Die Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Land beträgt damit 6,5 Cent bei Super E10.

Auch bei Diesel hat das Saarland die Nase vorn: Ein Liter kostet dort im Schnitt 1,664 Euro gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1,669 Euro. Am teuersten ist Diesel in Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnittspreis von 1,738 Euro je Liter – das sind 7,4 Cent mehr als im Südwesten.



Zweitgünstigstes Bundesland bei Benzin ist Berlin mit 1,733 Euro je Liter, dicht gefolgt von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Nur geringfügig günstiger als das Schlusslicht Sachsen sind Sachsen-Anhalt als Vorletzter und Mecklenburg-Vorpommern auf dem drittletzten Platz.



Teuer ist Diesel vor allem in Mecklenburg-Vorpommern mit 1,734 Euro je Liter und Sachsen mit 1,726 Euro je Liter. Thüringen, das an Sachsen und Sachsen-Anhalt grenzt, liegt mit Rang 7 bei Super E10 bzw. Rang 9 bei Diesel allerdings im Mittelfeld. (aum)