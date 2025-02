Porsche: Messe-Heimspiel mit einem Prototyp und Talkrunden

Porsche findet das Heimspiel auf der Retro Classics in Stuttgart (27.2.–2.3.) mit parallelen Veranstaltungen in seinem Museum. Als besondere Exponate sind in der Messehalle 1 der frisch aufgebaute Le-Mans-Prototyp 2000 sowie der vor 25 Jahren vorgestellte Carrera GT zu sehen. Zudem feiert der Sportwagenhersteller sechs Jahrzehnte Targa, 40 Jahre 959 und unterstützt eine Schau mit Neun-Elfern in der Halle 3 des Messegeländes mit einem 911 Turbo RSR 2.1 von 1974, dem Rennwagen der Marke mit Turbomotor bei den 24 Stunden in Le Mans.

Im Porsche-Museum findet am Samstag und Sonntag jeweils eine Talkrunde statt. Am 1. März geben ab 14 Uhr Alexander Klein, Leiter Heritage Operations und Communications, und Frank Jung, Leiter Unternehmensarchiv und Sammlungen, sowie Denis Behn, Teamkoordinator Besucherservice, Einblicke in ihren Arbeitsbereich. Moderator ist Le-Mans-Gewinner und Markenbotschafter Timo Bernhard, der am Sonntag zusammen mit dem ehemaligen Renningenieur Norbert Singer und Armin Burger, Koordinator Historischer Rennsport, über die Langstreckenerfolge der Marke sprechen wird. Dabei steht ab 11 Uhr ein besonderes Projekt im Mittelpunkt: der gerade erst wiederaufgebaute Porsche Le Mans Prototyp 2000, kurz LMP 2000.



Das Originalfahrzeug war für Le Mans 2000 konstruiert worden, startete dann aus Kostengründen nach nur 78 gefahrenen Testkilometern aber nicht und wurde 1999 für mehr als zwei Jahrzehnte eingelagert. Sein 5,5-Liter-V10-Saugmotor leistet 615 PS (452 kW). Die Präsentation auf dem Messestand ist der erste offizielle Auftritt nach der Vorstellung des Fahrzeugs im vergangenen Jahr.



Nicht weniger beeindruckend ist der Porsche Carrera GT, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Vorgestellt wurde die Studie des Mittelmotor-Sportwagens im September 2000 in Paris. Der Carrera GT teilt sich nicht nur den V10-Zylinder-Saugmotor, der auf der Messe ebenso zu sehen sein wird, mit dem LMP 2000, sondern auch den Leichtbau. Die Karosserie und das Monocoque-Chassis des GT bestehen aus Kohlefaser und kohlefaserverstärktem Kunststoff.



Auch mit dem Porsche 959 setzte die Marke seinerzeit ein Ausrufezeichen. Zwischen 1986 und 1988 entstanden 292 Exemplare des Supersportwagens mit wegweisenden aerodynamische Eigenschaften. Der 2,8-Liter-Biturbo-Sechszylindermotor leistet 450 PS (331 kW) und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h. Damit zählte der 959 zu einem der schnellsten Serienfahrzeuge seiner Zeit. (aum)