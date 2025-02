VW bekommt einen Chief Brand Officer

Christine Wolburg übernimmt im April die neu geschaffene Position Chief Brand Officer der Marke Volkswagen. Sie kommt von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), wo sie Head of Sales and Marketing war.

Christine Wolburg verfügt über jahrelange Erfahrung in der Automobilindustrie und ist in der neuen Funktion für die globale Markenerlebnisstrategie verantwortlich. Als CBO berichtet sie direkt an VW-Chef Thomas Schäfer. Zusätzlich wird Wolburg von Susanne Franz die Marketingleitung der Marke übernehmen, die eine andere Aufgabe im Konzern erhält. (aum)