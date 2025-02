Mit Zubehör sicherer und komfortabler auf dem Motorrad unterwegs

Motorrad fahren bedeutet für viele Freiheit und Abenteuer. Neben den äußeren Bedingungen spielt auch das richtige Equipment eine Rolle – egal, ob es um die lange Urlaubstour, den sportlichen Sonntagstrip über kurvigen Bergstraße oder den täglichen Weg zur Arbeit geht. Von der passenden Schutzkleidung über ergonomische Anpassungen an der Maschine bis hin zu praktischem Zubehör gibt es viele Möglichkeiten, die Ausrüstung und den Komfort auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen und die Fahrt sicherer zu machen.

Doch nicht nur der Fahrer, sondern auch das Motorrad selbst sollte gegen Sturzfolgen geschützt sein. Sturzbügel und Crash-Pads helfen, den Rahmen und den Motorblock vor Schäden zu bewahren, falls das Motorrad umfällt oder wegrutscht. Gegen Diebstahl helfen ein Bremsscheibenschloss und eine Alarmanlage. Ein weiteres beliebtes Upgrade sind GPS-Tracker, die das Motorrad im Falle eines Diebstahls schnell orten können. Sie bieten oft eine App-Anbindung, die es ermöglicht, jederzeit zu sehen, wo sich das Bike befindet.



Wer oft bei schlechten Sichtverhältnissen unterwegs ist, der sollte über helle LED-Zusatzscheinwerfer nachdenken. Sie vergrößern zudem die Silhouette des Motorrads und machen es so für andere Verkehrsteilnehmer besser wahrnehmbar. Und in kalten Jahreszeit können Griffheizungen für eine angenehme Temperatur sorgen und damit durch den Komfortgewinn die Fahrsicherheit erhöhen.



Lange Fahrten können recht rasch anstrengend werden, wenn die Ergonomie nicht stimmt. Eine bequeme Sitzbank ist daher eine der ersten Anschaffungen, die sich lohnen. Wer oft lange Strecken fährt, sollte als erstes über eine bequeme Komfortsitzbank als Alternative zur Serienpolsterung nachdenken. Zudem können Umbauten wie Lenkererhöhung oder individuell einstellbare Fußrasten für eine bequemere Sitzhaltung sorgen. Diese und andere Zubehörartikel finden sich unter anderem auf mtp-racing.de.



Für den Gepäcktransport gibt es ebenfalls eine ganze Reihe von Lösungen. Tankrucksäcke sind Ideal für kleinere Gegenstände wie Handy, Geldbörse oder Karten. Seitenkoffer und Topcases eignen sich für das Reisegepäck oder den Weg zur Arbeit. Heck- und Satteltaschen sind wiederum flexible und kostengünstige Lösung für zusätzlichen Stauraum ohne große Umbauten.



Nicht zu vergessen sind Navigationssysteme und Smartphone-Halterungen, die eine problemlose Routenführung sowie Meldungen über eingehende Nachrichten oder Anrufe ermöglichen. Moderne GPS-Systeme bieten oft Zusatzfunktionen wie Wetterwarnungen, Staumeldungen und eine Live-Verfolgung der Route. Eine Gegensprechanlage am Helm kann ebenfalls sinnvoll sein, um mit Mitfahrern oder einem Sozius zu kommunizieren. Ebenso bieten Bluetooth-Headsets die Möglichkeit, Musik zu hören oder Anrufe zu tätigen, ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen. Und mit Action-Kameras lassen sich nicht nur Toureneindrücke festhalten, sondern sie kann im Fall der Fälle auch als Dashcam zur Beweissicherung dienen. (aum)