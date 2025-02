Skoda bleibt dem Radsport treu und wird auch weiterhin das Traditionsrennen Eschborn–Frankfurt und das Etappenrennen der Lidl-Deutschland-Tour unterstützen. Die Marke stellt dem Veranstalter, der A.S.O. Germany GmbH, Fahrzeuge für Rennorganisation und -begleitung zur Verfügung. Zudem wird die Partnerschaft ausgebaut.

Wenn am 1. Mai der Radklassiker Eschborn–Frankfurt die deutsche Profisaison einläutet, dient ein Skoda Enyaq als Führungs- und Kommandofahrzeug. Das so genannte Red Car war bereits als rollendes Büro des Renndirektors bei der Tour de France im Einsatz. Insgesamt kommen für Organisation und Rennbegleitung 40 Fahrzeuge der Marke zum Einsatz. Die Flotte umfasst unter anderem den Superb und den Elroq.



Bei der „Lidl Deutschland Tour“ engagiert sich Skoda als offizieller Partner des Grünen Trikots für den punktbesten Fahrer. Darüber werden bis zu 45 Begleit- und Organisationsfahrzeuge gestellt, darunter auch hier das Red Car.



Neben Eschborn–Frankfurt und der Lidl-Deutschland-Tour engagiert sich Skoda bei 17 weiteren Veranstaltungen der ASO bis 2028. Auch bei der Tour de France und der Tour de France Femmes avec Zwift sowie der La Vuelta und der La Vuelta Feminina by Carrefour baute die Marke zuletzt ihre Partnerschaft aus.



Das Engagement für den Radsport hat historische Wurzeln, begannen die beiden Gründungsväter von Skoda doch 1895 zunächst mit dem Bau von Fahrrädern. (aum)