Neuer Reifen verlängert die Trackday-Saison

Porsche und Michelin haben gemeinsam einen neuen Reifen entwickelt, der speziell für den Einsatz auf der Rundstrecke bei Nässe und niedrigen Temperaturen ausgelegt ist. Der Michelin Pilot Sport S 5 verlängert damit auch die Trackday-Saison. Der straßenzugelassene Reifen wurde speziell für den Porsche 911 GT3 RS der Baureihe 992 entworfen. „Wir reagieren damit auf die Nachfrage unserer Performance-orientierten Kunden, die sich mehr Zeit auf Rennstrecken in Frühjahr und Herbst gewünscht haben. Der jährliche Nutzungszeitraum des GT3 RS erhöht sich mit den neuen Reifen signifikant“, sagt Andreas Preuninger, Leiter GT-Fahrzeuge bei Porsche.

Der Michelin Pilot Sport S 5 trägt eine N-Kennung, wie alle Reifen, die speziell für Porsche-Fahrzeuge entwickelt wurden. Mit ihm bietet der Stuttgarter Sportwagenhersteller nun vier Michelin-Reifen für den 911 GT3 RS an. Er stellt das Pendant zum Ultra-High-Performance-Reifen (UHP-Reifen) Pilot Sport Cup 2 R und ein völlig neues Reifensegment dar. Auf witterungsbedingt anspruchsvollen Rundkursen bietet er ein außergewöhnliches Leistungsniveau. Zudem eignet sich der Pilot Sport S 5 auch als Alltagsreifen in Ländern mit überwiegend nassen und kühlen Witterungsbedingungen.



Im Rahmen der Entwicklung des neuen Pilot Sport S 5 absolvierten die Testfahrer seit 2022 unzählige Kilometer auf dem Testgelände des Michelin Entwicklungszentrums in Ladoux in Frankreich. Porsche-Markenbotschafter Jörg Bergmeister brachte seine langjährige Erfahrung als Werksfahrer in die Feinabstimmung des Reifens ein. Ein elementares Entwicklungsziel war die Optimierung des Aquaplaning-Verhaltens. Das speziell auf Nässe ausgelegte Profil verfügt im zentralen Teil der Lauffläche über vier große Rillen mit einer Tiefe von 7,4 Millimetern. Dank der größeren Profiltiefe und des damit erhöhten Negativprofilanteils können die Reifen mehr Wasser ableiten. Die Gefahr des Aufschwimmens bei hohem Tempo sinkt.



Ein hoher Anteil an Silica in der Gummimischung verbessert den Grip auf nassen Oberflächen zusätzlich und sorgt dafür, dass der Reifen schneller auf Betriebstemperatur kommt. Seine optimalen Eigenschaften zeigt der S 5 bei Außentemperaturen zwischen fünf und 15 Grad Celsius. Dann rollt er auf einem Niveau, das mit bisherigen für Porsche freigegebenen UHP-Reifen für wärmere Bedingungen zwischen 15 und 30 Grad nicht zu erreichen wäre. „Der Michelin Pilot Sport S 5 kommt sofort auf Temperatur“, sagt Jörg Bergmeister. „Bei Nässe und niedrigen Außentemperaturen bietet er bei Richtungswechseln eine überragende Fahrzeugkontrolle und Berechenbarkeit.“



Auch die Materialzusammensetzung und Geometrie der Reifenkarkasse haben die Entwickler angepasst und die Aufstandsfläche sowohl auf der Geraden als auch in Kurven optimiert. Auf dem bewässerten, 2,8 Kilometer langen und technisch anspruchsvollen Kurs im Michelin-Entwicklungszentrum verbesserten Testfahrer die Rundenzeit um mehr als zehn Sekunden im Vergleich zu einem 911 GT3 RS auf Michelin Pilot Sport Cup 2 N0.



Weitere Test- und Entwicklungsfahrten auf dem Nürburgring und in Portugal bei trockenem Wetter und Lufttemperaturen von über 20 Grad stellen sicher, dass der Reifen auch außerhalb seines Kerneinsatzbereichs Performance auf hohem Niveau bietet. So wurden verschiedene Negativprofilanteile intensiv getestet, um die perfekte Abstimmung zwischen Vorder- und Hinterachse zu finden. Das Ergebnis ist eine optimale Performance bei Nässe.



Der Michelin Pilot Sport S 5 ist zunächst für den Porsche 911 GT3 RS in den Dimensionen 275/35 ZR 20 an der Vorderachse und 335/30 ZR 21 an der Hinterachse erhältlich. Er wird exklusiv von Manthey vertrieben, dem Performance-Spezialist für Porsche GT-Modelle mit Sitz in Meuspath am Nürburgring. (aum)