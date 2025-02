Nissan setzt verstärkt auf grünen Stahl

Nissan setzt in der Automobilproduktion in Japan verstärkt auf grünen Stahl. Im Geschäftsjahr 2025 soll der Anteil im Vergleich zu 2023 um das Fünffache steigen. Komponenten aus Stahl machen etwa 60 Prozent des Fahrzeuggewichts aus. Der Automobilhersteller strebt an, die CO2-Emissionen seiner Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus um 30 Prozent zu senken und will als Unternehmen in 25 Jahren komplett CO2-neutral sein.

Bereits seit 2023 setzt Nissan in der Produktion für den japanischen Markt auf CO2-reduzierten Stahl. Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren, bei denen Eisenerz in Hochöfen verarbeitet wird, wird bei grünem Stahl unter anderem CO2-armes Eisen eingesetzt oder der Stahl nicht in Hochöfen, sondern in Elektrolichtbogenöfen produziert. (aum)