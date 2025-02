Vinfast lädt zur Probefahrt ein

Der vietnamesische Hersteller Vinfast präsentiert sich ab morgen bis zum Sonntag auf der Messe ABF (Abenteuer. Bewegung. Freizeit.) in Hannover. Die Besucher haben die Möglichkeit, das kompakte Elektro-SUV VF 6 und den größeren VF 8 vor Ort Probe zu fahren. Anlaufstelle ist der Stand D11 von Vinfast in Halle 26 auf dem Messegelände der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Marke hat in Deutschland aktuell acht Standorte und kooperiert beim Service mit der Werkstattkette ATU. (aum/av)