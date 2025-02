KBA warnt vor E-Mail-Betrugsmasche

Das Kraftfahrt-Bundesamt warnt in eigener Sache vor betrügerischen E-Mails. Es handelt sich um vermeintliche Bußgeldbescheide wegen angeblicher Geschwindigskeitsübertretungen oder anderer Verkehrsstöße. Es wird anschließend auf einen Link zu einem pdf-Dokument mit Zahlungsinformationen hingewiesen. Dieser sollte auf keinen Fall geöffnet werden, da er eine Schadsoftware beinhalten kann. Die Mails tragen die Länderkennung @.ru und kein Aktenzeichen.

Die Flensburger Behörde erinnert noch einmal daran, dass Bußgeldbescheide in Deutschland in der Regel per Briefpost zugestellt werden und dort dem Betroffenen immer auch die Gelegenheit gegeben wird, sich zu dem Vorfall zu äußern. Zudem ist für die Ahnung von Verkehrsverstößen nicht das KBA zuständig, sondern Polizei und örtliche Straßenverkehrsämter. (aum)