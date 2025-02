Renault läutet neue Nutzfahrzeug-Ära ein

Renault läutet mit drei Modellen im nächsten Jahr eine neue Ära leichter elektrischer Nutzfahrzeuge ein. Estafette, Goelette und Trafic stehen auf einer flexiblen, skalierbaren „Skateboard“-Architektur und stammen aus einer Zusammenarbeit mit Flexis. Das unabhängige Unternehmen ist aus einem Joint Venture von Renault, Volvo und dem französischen Logistik- und Schifffahrtsunternehmen CMA-CGM hervorgegangen. Gebaut werden sollen die Transporter in Frankreich im Werk Sandouville.

Beim Trafic E-Tech Electric wird es sich um die vierte Generation der 1980 eingeführten Transporterbaureihe handeln. Die Neuauflage bekommt ein One-Box-Design, wird kurze Überhänge und einen kleinen Wendekreis haben sowie für Tiefgaragen nicht höher als 1,90 Meter sein.



Mit dem Goelette E-Tech Electric knüpft Renault an eine alte Modellbezeichnung der späten 50er- und frühen 60er-Jahre an. Das neue Modell soll als Fahrgestell, Kastenwagen und Kipper angeboten werden. Bis zur B-Säule ist er ähnlich gestaltet wie der künftige Trafic E-Tech Electric, während der hintere Teil für eine Vielzahl von individuellen Aufbauten konzipiert ist.



Auch der Estafette E-Tech Electric greift eine frühere Baureihenbezeichnung auf, die des Trafic-Vorgängers. Das Design ist weitgehend vom Estafette Concept inspiriert, das im vergangenen September vorgestellt wurde. Er ist 5,27 Meter lang und 1,92 Meter sowie 2,60 Meter hoch, so dass eine Person darin stehen kann. Der Estafette E-Tech Electric ist speziell für den urbanen Einsatz entwickelt worden und verfügt über eine große dreiteilige Panorama-Windschutzscheibe sowie eine seitliche Schiebetür für den Einstieg. Trittbretter erleichtern den Ein- und Ausstieg. Am Heck bietet ein einteiliges Rollo Zugang zum Laderaum. (aum)