Vorschau: Kleine und große Stromer und zwei Gespräche

Hyundai startet den Inster in Deutschland. Erschwinglich, mit verspieltem Design und ordentlich Platz bringt der Mini-SUV-Stromer frischen Wind in den elektrischen Kleinwagenmarkt. Frank Wald durfte schon mal eine Runde drehen.

Außerdem sind wird den Tesla Model Y gefahren und haben festgestellt: Das kompakte SUV, jetzt auch mit sieben Sitzen, ist nach wie vor ein richtig gutes Elektroauto. Mit einem Nachteil: Der umstrittene Besitzer der Firma, Elon Musk, verleidet einem ganz konkret den Spaß. Volvo stellt den EX 30 CC vor, und kurz nach dem Opel Frontera präsentiert Citroën den neuen C3 Aircross. Beide Modelle aus dem Hause Stellantis basieren auf der sogenannten „Smart Car Platform“ und unterscheiden sich nicht nur optisch. Unser Autor Guido Borck hat den Franzosen gefahren, der einen überraschend komfortablen Eindruck hinterlässt.



„Wir haben aber auf jeden Fall gelernt, vorsichtiger zu planen – wir füllen unsere Lager nicht mehr so voll wie in der Hochzeit von Corona.“ Das sagt KSR-Geschäftsführer Michael Kirschenhofer in unserem Interview am Montag. Der österreichische Motorradimporteur und -hersteller hat das hinter sich, was KTM noch vor sich hat: die Sanierung nach der Insolvenz.



Seit Anfang des Jahres führt Mario Köhler die Geschäfte von Toyota Deutschland. Wir sprachen am Rande der Vorstellung des neuen Urban Cruiser mit ihm über die kommende Modellpolitik, Toyotas Technologieoffenheit und den „Prius-Effekt".



Unser Praxistest widmet sich dem Mazda 3 G140 Fastback. Leistung runter, Hubraum rauf, heißt es bei ihm. Der neue 2,5 Liter-Motor macht den Mazda 3 auch als Stufenheckmodell mit 140 PS als Einstiegsmodell keineswegs zur lahmen Ente.



Außerdem setzen wir unsere Serie zur Elektromobilität fort und begeben uns auf die Suche nach richtigen Modell. Welches Fahrzeug eignet sich am besten für Lang- oder Kurzstrecken, für zu Hause oder unterwegs? Wir geben Tipps für den Kauf eines maßgeschneiderten Stromers.



