KTM hat es noch vor sich, KSR hinter sich. „Wir haben aber auf jeden Fall gelernt, vorsichtiger zu planen – wir füllen unsere Lager nicht mehr so voll wie in der Hochzeit von Corona“, sagt Michael Kirschenhofer nach der erfolgreichen Sanierung des Unternehmens. Im Interview mit der Plattform Car-Editors Content blickt der Geschäftsführer des österreichischen Motorradimporteurs und -herstellers zuversichtlich in die Zukunft.

Hoffnung setzt die KSR Group vor allem auf die bessere Verfügbarkeit von Motorrädern bei Royal Enfield und das große Portfolio von QJ Motor. Aber auch mit den Eigenmarken Brixton und Motron sowie Malaguti hofft Kirschendorfer, so gut wie alle Kundengruppen ansprechen zu können: „Uns stehen wieder alle Wege offen.“ (aum)