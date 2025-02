Der Grande Panda ist ein Vorbote

Mit dem Grande Panda kehrt Fiat nach langen Jahren der Abwesenheit wieder in das so genannte B-Segment zurück, in dem die Marke einst in Europa mit Modellen wie Uno und Punto eine Größe war. Das neue Modell nutzt die Smart-Car-Plattform des Stellantis-Konzerns, und so wird der große Panda zum ersten Modell einer neuen Baureihe, mit der die Turinerin den kommenden zwei Jahren auch in das größere Kompaktsegment zurückkehren wollen, wo sie vor vielen Jahren eine bedeutende Rolle gespielt haben.

Hier steuert momentan der aus der Türkei stammende Tipo seinem Produktionsende entgegen, der aber längst nicht mehr so stark wahrgenommen wurde wie beispielsweise der vor zehn Jahren eingestellte Bravo. Das soll sich im kommenden Jahr mit einem ersten neuen Modell im C-Segment wieder ändern. (aum)