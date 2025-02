Citroën wählt elektrisch

Mit Botschaften wie „Volle Batterien gegen leere Versprechen“ startet Citroën in der nächsten Woche eine Werbekampagne für Elektroautos. Sie steht unter der Überschrift „Vote Ëlectric“ (sinngemäß: Stimme elektrisch ab) und positioniert sich damit ganz bewusst im derzeitigen Wahlkampfumfeld. Die Plakatmotive sind in deutschen Städten sowie auf den Social-Media-Kanälen der Marke zu sehen und sollen auch zeigen, dass Elektromobilität nicht teuer sein muss.

„Mit der BEV-Offensive möchten wir das Thema Elektromobilität positiv aufladen und Vorurteile abbauen. Noch immer zögern viele Menschen, sich für ein E-Auto zu entscheiden. Unser Ziel ist es, Menschen auf charmante Art dazu zu bewegen, sich mit Themen wie Reichweite, Ladeinfrastruktur und Kosten zu beschäftigen. Wir wollen zum Nachdenken anregen und glauben, dass jetzt – im Vorfeld der Bundestagswahl – der ideale Zeitpunkt dafür ist,“ erläutert Roman Franke, verantwortlich für das Marketing von Citroën in Deutschland.



Bewusst setzt die Kampagne auf Buntheit. Von Rot über Orange bis zu Dunkelblau, Türkis und Lila leuchten die Motive mit Überschriften im Wahlsloganstil. Aufmerksamkeitsstarke Key Visuals werden in Form von großflächigen Zehn-Meter-Plakatierung beispielsweise an Bauzäunen oder Hausfassaden angebracht. Auf den digitalen Kanälen sind kurze Spots mit prägnanten Sprüchen wie „Ladezeit für Deutschland“ und „VOLTenscheid“ sowie Bannerwerbung zu sehen.



Im Fokus der lokalen BEV-Kampagne steht der neue Citroën e-C3, der mit dem Slogan „Mit eingebauter Schuldenbremse“ beworben wird. Damit spielt die Marke auf den günstigen Einstiegspreis von 23.300 Euro an. Eine weitere Überschrift lautet „Endlich wählen ab 15!“ und verweist auf das elektrische Leichtkraftauto Citroën Ami, das mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden darf. Die Headline „Volle Batterien gegen leere Versprechen“ wiederum ist auf den e-C3 Aircross bezogen. Als „positiv aufgeladener Spitzenkandidat“ präsentiert sich derweil der e-C4, der mit bis zu 100 kW Strom nachladen kann.



Auch an Unternehmen richtet sich die „Vote Ëlectric“-Kampagne. Unter dem Motto „Wenn Profis wählen“ macht die Marke auf ihre elektrischen Nutzfahrzeuge aufmerksam.



Entwickelt wurde die Idee von Havas Germany. (aum)