Neuer Look für die Bremsbeläge von Pagid Racing

Neuer Look, gleiche Performance: Die Motorsport-Bremsbeläge der Marke Pagid Racing werden künftig in mattschwarzer Farbe ausgeliefert. Die Performance der kompletten Produktfamilie bleibt unangetastet. Das neue Design führt zudem zu einer qualitativen Verbesserung: Die Lackschichtstabilität ist nun bei hoher thermischer Belastung deutlich erhöht, da die neu eingesetzte Farbe temperaturresistenter ist.

Seit mehr als 30 Jahren vertrauen Kunden im Motorsport und High-Performance-Sektor auf die Produkte von Pagid Racing, der Motorsportmarke der TMD Friction. Bisher waren die Bremsbeläge bunt. Nun sind sie mattschwarz – je nach Serie mit einem farbigen Aufdruck versehen. Damit sind die verschiedenen Produktlinien nach wie vor auf den ersten Blick zu erkennen. „Die Weiterentwicklung unserer Produkte ist genauso wichtig wie der Erhalt unserer Markenidentität“, unterstreicht Matt Greenman, Head of Global Motorsport bei Pagid Racing und ergänzt: „Die prägnanten Farben sind seit mehr als 30 Jahren in unserer Geschichte verankert, und unsere Kunden verbinden damit höchste Qualität und Performance.“



Pagid Racing vertreibt die Bremsbeläge sowie weitere Produkte wie Bremsscheiben und Bremsflüssigkeiten über ein einstufiges Distributionssystem mit weltweit mehr als 30 Handelspartnern. Das Portfolio für Motorsport-Bremsbeläge der Marke umfasst aktuell die Produktlinien RSL (für Endurance Rennen), RST (für Sprintrennen und Rallyesport), RS (Allrounder für diverse Einsatzzwecke und Formelsport) und RSC (für Keramik-Bremsscheiben optimiert). Abgerundet wird das Angebot durch die Linien RSH (historische Rennfahrzeuge), UTV (für Offroad in ATV- und UTV-Fahrzeugen) und K (Kartsport).



Die Bremsbeläge von Pagid Racing sind in verschiedenen Materialzusammensetzungen erhältlich und mit den meisten gängigen Renn- und Hochleistungsbremssätteln kompatibel. Sie können auch als Upgrade in viele Standardbremssättel für leistungsstarke Autos eingebaut werden. Zudem werden Bremsprodukte von Pagid Racing als Erstausrüstung in einigen der renommiertesten und leistungsstärksten Serienfahrzeugen der Welt eingebaut, darunter Audi, Bugatti, Ferrari und Porsche. Mit der Produktreihe „Street+ by PAGID Racing“ wird das Produktportfolio um sportive Bremsbeläge erweitert, die für den Straßenverkehr homologiert sind. Die Produkte sind frei von Kupfer und für die tägliche Nutzung ausgelegt. Mit mehr als 250 verschiedenen Geometrien, sind die Beläge in vielen Automobilen einsetzbar und eignen sich auch für die Teilnahme an Trackdays.



Passend zum neuen Look, werden die Motorsport-Bremsbeläge in einem komplett überarbeiteten Verpackungsdesign ausgeliefert. Die Kartonbox zeigt ein stilisiertes Bildmotiv eines Renneinsatzes mit dem Slogan „Speed. Brake. Dominate.“ und ist umweltfreundlicher, da Pagid Racing beim neuen Verpackungsmaterial auf Polymerfüllstoffe verzichtet. (aum)