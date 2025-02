Die Bundeswehr sattelt auf Yamaha um

Die Kradmelder und Feldjäger der Bundeswehr steigen nach und nach von der BMW F 850 GS auf die leichtere Yamaha Ténéré 700 um. Der Importeur aus Neuss lieferte jetzt die ersten 30 von insgesamt 250 Maschinen aus. Sie kommen zunächst im BW-Kraftfahrausbildungszentrum im bayrischen Kümmersbruck zum Einsatz.

Die Zwei-Zylinder-Enduro wird bei Yamaha in Frankreich gebaut und für den speziellen Einsatz bei der Bundeswehr in der deutschen Niederlassung umfassend an deren Bedürfnisse angepasst. Neben einer umfangreichen Schutzausstattung, einer Sonderlackierung in Oliv und speziellen Heizgriffen für den Wintereinsatz wurde auch eine „Blackout“-Schaltung eingebaut. Für den Einsatz des Motorrads bei den Feldjägern wurde zusätzlich eine Sondersignalanlage integriert.



Motorräder werden vom Militär als so genannte Kradmelder genutzt, um im Gefecht

taktische Anweisungen oder Befehle zu übermitteln. Besonders in unwegsamem Gelände

tragen sie dazu bei, den Informationsfluss aufrechtzuerhalten – selbst dann,

wenn Datenfunk, Netzwerke oder das Internet ausfallen. Die Bedeutung der Kradmelder in

der Bundeswehr gewinnt aktuell im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung immer

mehr an Bedeutung. Neben der Übermittlung von Informationen dienen die Militär-

Motorräder auch der Absicherung von Marschkolonnen. Zudem setzen Feldjäger sie für

militärpolizeiliche Aufgaben ein, beispielsweise bei Eskorten für Politiker und Staatsgäste. (aum)