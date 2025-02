Der DS No. 8 kann bestellt werden

Bei den DS kann nun der No. 8 bestellt werden. Das neue vollelektrische Markenflaggschiff kommt zu Beginn des zweiten Halbjahres auf den Markt, bietet eine Normreichweite von bis zu 750 Kilometern und wird in zwei Ausstattungslinien angeboten. Neben Front- gibt es auch Allradantrieb sowie zwei Batterieoptionen und drei Leistungsstufen. Die Preise beginnen bei 57.700 Euro. Das Spitzenmodell kostet 75.000 Euro.

Der DS No. 8 ist mit 169 kW (230 PS), 180 kW (245 PS) und 275 kW (350 PS) erhältlich. Das leistungsstärkste Modell verfügt über zwei Motoren und Allradantrieb. Die Batterie kann mit bis zu 160 kW nachgeladen werden. Zur Wahl stehen Akkupacks mit 74 kWh nutzbarer Kapazität und 97,2 kWh in der Long-Range-Variante. Das Interieur ist luxuriös und das Infotainmentsystem mit Chat-GPT-Integration wird über ein 16-Zoll-Touchdisplay oder per Sprachbefehl gesteuert. Die Assistenzsysteme ermöglichen unter anderem den teilautomatischen Spurwechsel und vorausschauender Geschwindigkeitsanpassung. (aum)