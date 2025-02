Französischer Fahrkomfort vom Feinsten

Nach gut fünf Jahren spendiert Citroën seinen beiden Kompaktmodellen C4 und C4 X ein Facelift. Neben einer frischen Optik innen und außen ist vor allem der Fahrkomfort deutlich gestiegen. Dazu tragen die überarbeiteten Komfortsitze bei, die mit einem 15 Millimeter dickeren Schaumstoff verstärkt wurden, und das so genannte Advanced-Comfort-Fahrwerk bei. Bei ihm werden die mechanischen Anschläge der Stoßdämpfer durch hydraulische ersetzt. Dadurch spricht die Federung sehr sanft auf Unebenheiten an und hüllt die Passagiere förmlich in Watte. Wie auf Wolken schwebt der C4 über grobe Schlaglöcher oder Querfugen und erinnert stark an die legendäre Citroën-Hydropneumatik vergangener Tage. In Sachen Fahrkomfort spielt der Franzose damit in der Oberliga. Und das Multimediasystem arbeitet nun mit künstlicher Intelligenz.

Angeboten wird der französische Golf-Konkurrent weiterhin als Mild-Hybrid mit 100 und 136 PS sowie in den vollelektrischen Varianten mit 100 kW (136 PS) beziehungsweise 115 kW (156 PS). Los geht´s bei 23.300 Euro für den Dreizylinder-Hybriden, der günstigste Stromer mit der Bezeichnung e-C4 beginnt bei 31.900 Euro. (aum)