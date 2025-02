Im Rückspiegel: Hondas goldener Flügel feiert seinen Fünfzigsten

Als sie 1974 erstmals vorgestellt wurde und im Folgejahr auf den Markt kam, erregte sie ähnlich viel Aufmerksamkeit wie die CB 750 Four einige Jahre zuvor: die Honda Gold Wing mit ihrem Vier-Zylinder-Boxermotor. Die erste Tausender aus Japan leistete damals fast schon sagenhafte 82 PS (60 kW) und wog an die 300 Kilogramm. Heute sind es eher bescheiden klingende 127 PS (93 kW) und noch einmal rund 80 Kilo mehr. Gleichwohl ist die aktuelle Gold Wing überraschend handlich. Die Marke feiert das Jubiläum des großen Boxer-Tourers mit der Sonderedition „50th Anniversary“. Ein Rückblick.

1972 hatte Honda ein neues Designteam unter Leitung von Soichiro Irimajiri zusammengestellt, der in den 1960er Jahren die Konstruktion der legendären Fünf- und Sechszylinder-Rennmaschinen von Honda leitete. Ziel war es zunächst, die machbaren Grenzen eines langstreckentauglichen Motorrads auszuloten. Das Team entwickelte einen streng geheimen Prototyp, angetrieben von einem flüssigkeitsgekühlten Sechs-Zylinder-Reihenmotor mit Kardanantrieb, der Leistung mit kultivierten Manieren verband.



In Serie ging die GL 1000 Gold Wing dann drei Jahre später mit einem neu entwickelten, flüssigkeitsgekühlte Vier-Zylinder-Boxermotor mit 999 Kubikzentimetern Hubraum und Kardanantrieb. Schon 1976 folgte ein Limited-Edition-Modell. Weil die Gold Wing vor allem auf dem amerikanischen Markt ein Verkaufsschlager und 80 Prozent der Produktion in die USA gingen, eröffnete Honda 1979 in Marysville im Bundesstaat Ohio ein Motorradwerk, um dort die Gold Wing zu produzieren.



1980 folgte in Form GL 1100 die zweite Generation der Gold Wing. Der größere 1085er-Motor war auf noch mehr Drehmoment ausgelegt und der längere Radstand bot mehr Stabilität und mehr Platz für Fahrer und Beifahrer. Die luftunterstützte Federung setzte neue Komfort-Maßstäbe. Als GL 1100 Interstate rollte die Gold Wing mit werkseitig montierter Verkleidung, Packtaschen und Topcase vor. Doch es ging noch mehr. Die Gold Wing Aspencade bot ab 1982 unter anderem LCD-Instrumente im Cockpit und ein CB-Radio sowie einen Bordkompressor.



Mit der GL 1200 Limited Edition endete zehn Jahre nach der Premiere die Ära der unverkleideten Gold Wing. Die Neuauflage fuhr mit opulentem Windschutz und goldfarbenem Fulldresser-Auftritt, einer computergesteuerten Kraftstoffeinspritzung, einem Soundsystem mit vier Lautsprechern, einem Tempomat, einer automatischen Hinterrad-Niveauregulierung und weiteren Annehmlichkeiten vor.



Für die ab 1988 erhältliche nächste Gold Wing hatte der Entwicklungsauftrag die Punkte leiser, geschmeidiger, stärker und noch komfortabler sowie bessere Kurveneigenschaften ins Lastenheft geschrieben. Nach 15 Maschinen in 60 Prototypenstadien sprang am Ende die GL 1500 mit sechs Zylindern heraus.



2001 folgte dann die GL 1800 Gold Wing mit erneut mehr Hubraum und einem neuen Aluminiumrahmen für den Sechs-Zylinder-Boxer, der das Handling verbesserte. Im Laufe der weiteren Entwicklung fielen 20 technische Patente an – und wurde die große Honda zum weltweit ersten Serienmotorrad mit einem Airbag. 2011 gab es einen neuen Look für die GL 1800. Das Gepäckvolumen der serienmäßigen Koffer wuchs auf 150 Liter und es kam ein neues Audiosystem mit sechs Lautsprechern und Konnektivitätsoptionen an Bord.

Zwei Jahre später ergänzte die nackte F6B im Bagger-Stil das Modellprogramm, der 2014 noch die Power-Cruiser-Ausführung F6C zur Seite gestellt wurde.



2018 kam dann die komplett neue und deutlich leichtere GL 1800 Gold Wing auf den Markt. Eine neue Vorderradaufhängung ermöglichte es, den neuen Sechszylinder weiter vorne einzubauen. Elektrisch gesteuerte Federelemente, Throttle-by-Wire-Gasgriff, Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Smartphoneeinbindung werten die Ausstattung seitdem auf. (aum)