Rohöl billiger, aber Tanken teurer

Die Entspannung an den Zapfsäulen der deutschen Tankstellen in der vergangenen Woche war nur von kurzer Dauer. Sowohl Benzin als auch Diesel sind im Vergleich zur Vorwoche teurer geworden, obwohl der Rohölpreis weiter gesunken ist. Wie der ADAC ermittelt hat, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,756 Euro. Das ist nicht nur ein Anstieg um 1,7 Cent binnen Wochenfrist, sondern auch der höchste Stand seit Anfang August 2024. Für Diesel müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell im Schnitt 1,691 Euro bezahlen – ein Plus von 1,3 Cent gegenüber der Vorwoche.

Nach Ansicht des ADAC ist die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. So ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent zuletzt auf gut 76 Dollar gefallen. Vor rund einem Monat lag der Ölpreis etwas höher als aktuell, aber die Preise an den Zapfsäulen waren rund zwei bis drei Cent niedriger. Zudem war vor vier Wochen der Euro als weiterer maßgeblicher Faktor sogar etwas schwächer als zurzeit – auch das spricht gegen die jetzt wieder spürbar gestiegenen Kraftstoffpreise. Der ADAC erwartet daher, dass die Mineralölgesellschaften die Preise zeitnah senken. (aum)