Mehr Power Cruiser als Flat Tracker

Cineasten denken beim Wort „Mulholland“ (Drive) vermutlich sofort an den kürzlich verstorbenen Regisseur David Lynch, bei Livewire steht der Name der Panaromastraße bei Los Angeles für ein weiteres Derivat der S2. Während der Antrieb mit der Del Mar identisch ist, orientiert sich die Ergonomie eher an einem Power Cruiser als an einem Flat Tracker. So wurde das Dreieck aus Lenker, Fußrasten und Sitz neu gestaltet und der Lenker an einem 6-inch-Riser montiert. Er ist nicht nur höher, sondern auch näher am Fahrer positioniert, so dass sich eine aufrechte Sitzposition ergibt. Die Räder sind mit dem Dunlop Sportmax Roadsmart bestückt und erlauben 50 (rechts) bzw. 55 Grad (links) Schräglage. Hinten kommt statt des 19-Zöllers ein 17-Zoll-Rad zum Einsatz.

Livewire setzt bei der S2 Mulholland erstmals in größerem Umfang nachhaltige Materialien ein. So bestehen die Schutzbleche aus einem Hanf-Bioverbundwerkstoff. Die Kühlerabdeckungen sowie andere Bauteile bestehen aus Hylon Ocean (PCR Nylon), das aus ausrangierten Fischernetzen hergestellt wird. Und anstelle von Leder oder Vinyl wird für den Sitz erdölfreies, recycelbares Silikon verwendet. Die Livewire ist außerdem in einem umweltfreundlichen unlackierten „Lunar White“-Finish erhältlich, das den Einsatz von herkömmlichen Kunststoffen und Lacken minimiert.

Der Preis für die S2 Mulholland beträgt 19.427 Euro (Schweiz: 18.490 CHF). (aum)