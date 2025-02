Kia Stonic in der Basis jetzt mit 100 PS

Kia bietet den Stonic jetzt in der Basis als Edition 7 mit dem 100 PS (74 kW) starken 1,0-Liter-Turbobenziner an. Die bisherige Einstiegsmotorisierung, ein 1,2-Liter-Saugbenziner mit 79 PS (58 kW), entfällt. Das Besondere: Der Startpreis bleibt gleich. Der Stonic 1.0 T-GDI Edition 7 kostet – wie zuvor 1.2 Vision – 22.690 Euro. Er ist mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet, beschleunigt in 11,3 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 179 km/h. Die neue Basisvariante ist damit spürbar dynamischer.

Der Edition 7 bringt unter anderem ein Navigations- und Infotainmentsystem inklusive Kia Conect, Klimaanlage, Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, Tempomat und Zentralverriegelung mit Fernbedienung sowie Gepäcknetzösen und einen herausnehmbarem Kofferraumboden mit. Optional wird für die Einstiegsversion ein Paket mit beheizbarem Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Sitzheizung vorn und elektrischen Fensterhebern auch hinten angeboten. (aum)