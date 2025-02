Jeep unter neuer Führung

Bob Broderdorf ist neuer Chief Executive Officer von Jeep. Er tritt die Nachfolge von Antonio Filosa, an, der in seiner Position als Chief Operating Officer (COO) von Stellantis America's Regions weiterhin die Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram in Nord- und Südamerika betreuen wird.

Bob Broderdorf, der zuvor als Senior Vice President und Leiter der Marke Jeep für Nordamerika tätig war, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung amerikanischer Marken wie Ram und Dodge. Er wird ein neues Führungsteam leiten, das die nordamerikanischen und globalen Aktivitäten in einer Gruppe zusammenfasst, die für Vertrieb, Betrieb, Produkt, Kommunikation und Marketing von Jeep zuständig ist. Dazu gehört auch die Ernennung von Mike Koval zum Senior Vice President und Leiter der Vertriebsaktivitäten der Marke. Zuletzt war Koval Senior Vice President der konzerneigenen Zubehörsparte Mopar in Nordamerika und davor CEO von Ram. (aum)