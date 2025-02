Xavier Peugeot wird CEO von DS Automobiles

Xavier Peugeot (60) ist neuer Chief Executive Officer von DS Automobiles. Er folgt auf Olivier François, der die Verantwortung für das neu geschaffene „Marketing Office“ bei Stellantis übernimmt und weiterhin für Fiat zuständig ist.

Xavier Peugeot bringt über 30 Jahre Erfahrung im Unternehmen – zunächst bei PSA und dann bei Stellantis – mit. Er besitzt einen Master-Abschluss in Management von der Universität Paris-Sorbonne sowie einen weiteren Master der Uni Paris-Dauphine. Er trat 1994 in die Groupe PSA Peugeot Citroën ein und hatte seither verschiedene Positionen in Vertrieb und Marketing inne. Unter anderem war er von 2005 bis 2007 Direktor der Peugeot-Niederlassung in den Niederlanden und von 2009 bis 2011 Direktor für Marketing und Kommunikation der Marke. Danach war er Produktdirektor bei Peugeot, ab 2014 dann bei Citroën. Ab 2019 leitete Xavier Peugeot die Nutzfahrzeugsparte des Konzerns. Diesen Posten übernimmt Anne Abboud.



Xavier Peugeot berichtet an Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe bei Stellantis. (aum)