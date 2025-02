Lancia kehrt auf die Piste zurück

Lancia kehrt in den Rallyesport zurück. Die Marke veranstaltet im Heimatland Italien die Trofeo Lancia. Der Markenpokal wird im Rahmen der Italienischen Rallye-Meisterschaft ausgetragen. Gefahren werden in fünf Rallyes sechs Wertungsläufe mit technisch identischen Lancia Ypsilon Rally4 HF. Der Sieger – vorausgesetzt, er oder sie ist jünger als 35 Jahre – erhält einen Platz im offiziellen Werksteam für die Rallye-Europameisterschaft 2026.

Zusätzlich zu dieser Prämie, die allein einem Wert von mehr als 200.000 Euro entspricht, schüttet Lancia Preisgelder in Höhe von 160.000 Euro aus. Bei jedem Trofeo-Lauf erhalten die Bestplatzierten zusammen mehr als 22.500 Euro. Der Einschreibungstermin ist noch nicht erfolgt, aber schon jetzt liegen mehr als 80 Vorbestellungen für den Lancia Ypsilon Rally4 HF aus ganz Europa vor. Zu den Hauptpartnern des Markenpokals zählen Reifenhersteller Michelin und Sparco, eine auf Motorsportzubehör und -kleidung spezialisierte Marke.



Die Einschreibegebühr für die Trofeo Lancia beträgt 2500 Euro. Darin enthalten sind jeweils zwei offizielle „Lancia Corse HF“-Rennanzüge und weitere, von Sparco entworfene Rennbekleidung. Jedes Team wird zusätzlich zur Gesamtwertung in drei Altersklassen gewertet. Geldprämien werden an die drei Erstplatzierten jeder Kategorie ausgezahlt. Die Sieger in den Kategorien Junior (bis 25 Jahre) und Master erhalten nach jedem Wertungslauf 5000 Euro, die Zweitplatzierten 3000 Euro und die Drittplatzierten 1500 Euro. In der Kategorie Expert (ab 35 Jahre) werden 2000 Euro an die Sieger, 1000 Euro an die Zweitplatzierten und 500 Euro an die Drittplatzierten ausgeschüttet. Für den Gesamtsieg in der Senior-Klasse, deren Teilnehmer nicht um den Hauptpreis mitfahren, gibt es 10.000 Euro.



Los geht es am zweiten Mai-Wochenende bei der Targa Florio auf Sizilien. (aum)