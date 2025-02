So kommt der neue technologieoffene Mercedes-Benz CLA

Sie geht in die dritte Generation, die kompakte Baureihe von Mercedes-Benz: Noch im Frühjahr soll das erste Modell enthüllt werden. Dabei handelt es sich um das sportlichste Baumuster, nämlich die Limousine CLA, vom Hersteller gerne als „viertüriges Coupé“ bezeichnet. Wir zeigen, wie das Auto aussehen dürfte: Langgestreckt, sportlich – und überraschend flach.

Wie so viele neue Autos wird auch der CLA von horizontalen Leuchtenbändern vorn und hinten geziert. Immerhin sorgt der angedeutete Mercedes-Stern in Scheinwerfern und Rückleuchten für eine eigenständige Signatur, und es gibt außerdem bei den elektrisch angetriebenen Varianten eine Frontmaske mit Leuchtrahmen.



Mercedes-Benz hat die neue MMA-Plattform technologieoffen definiert: Es wird den CLA nicht nur mit Elektroantrieb, sondern auch mit klassischem Verbrenner geben. Zunächst kommen die Elektrovarianten auf den Markt, vermutlich mit Leistungen von 150 kW/204 PS bis 400 kW/544 PS und gekoppelt an ein Zweigang-Getriebe. Die Akkus sollen bis zu 90 kWh Ladekapazität bieten, eine 800-Volt-Architektur sorgt für akzeptable Ladezeiten.



Bei den Verbrenner-Varianten steckt grundsätzlich ein 1,5-Liter-Vierzylinder unter der Haube, der in drei Leistungsstufen angeboten werden soll: Mit 100 kW/136 PS, 120 kW/163 PS und 140 kW/190 PS. Das Aggregat ist an eine Achtgang-Doppelkupplungs-Automatik gekoppelt, und in dieses Getriebe ist ein von einem 48-Volt-Akku gespeister 20 kW/27 PS-Elektromotor integriert. Es wird Front- und Allradantrieb geben, der Diesel ist hingegen Geschichte.



Bemerkenswert: Der äußerst genügsame und saubere Ottomotor wurde zwar weitgehend von Mercedes-Benz entwickelt, wird aber von der chinesischen Firma Aurobay gebaut, die in Zukunft auch Hersteller wie Geely, Volvo, Nissan und Renault beliefern wird. Offenbar hatte man bei Mercedes-Benz geglaubt, dass sich die Ära des Verbrennungsmotors dem Ende zuneigt, hat deshalb den Kompetenzabfluss nach China in Kauf genommen.



Man darf gespannt sein, wie sich die Verkaufszahlen des CLA mit den unterschiedlichen Antriebskonzepten entwickeln. Dass der Verbrenner erst nächstes Jahr kommen soll, bereitet dem Vertrieb durchaus Kopfschmerzen; mit der Elektrovariante hätte man sich hingegen Zeit lassen können.



Klar ist: Es wird auch in der dritten CLA-Generation wieder AMG-Varianten geben. Doch die Spitze in Sachen Leistung markiert in Zukunft eine Elektroversion. Wer noch den puren Fahrspaß eines 310 kW/421 PS starken Benziners erleben will, oder wer beim Diesel bleiben möchte, muss noch bei der aktuellen Modellgeneration zuschlagen. (aum)