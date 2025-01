Vorschau: Eine elektrisierende Woche

Mit dem Atto 2 stellt BYD ein kompaktes Stadt-SUV vor. Das Einstiegsmodell der Marke reiht sich in die Riege der preiswerten E-Mobile ein. Fiat kehrt mit dem Grande Panda in das B-Segment zurück und plant auf dieser Plattform weitere Modelle im C-Segment. Trotz der aktuell schwierigen Zeiten ist Fiat, so CEO Olivier Francois, die globalste Marke im Stellantis-Konzern und mit 1,4 Millionen abgesetzten Fahrzeugen auch die stärkste und plant die Ausweitung auf neue Märkte.

Toyota stellt nächste Woche sein zweites vollelektrisches Modell in Deutschland vor. Der Urban Cruiser ist ein B-SUV mit zwei Batterieoptionen (49 und 61 kWh) und wahlweise Vorder- oder Allradantrieb. Frank Wald durfte in der Firmenzentrale in Köln schon einmal Platz nehmen. Nicht nur zum Probesitzen, sondern auch Ausfahren ihres neuen Elektro-Flaggschiffs EX 90 hat Volvo nach Hamburg geladen. Das siebensitzige, vollelektrische SUV basiert als erstes Modell der chinesisch-schwedischen Premiummarke auf der neuen Technik- und Fahrzeugarchitektur SPA II und soll mit leistungsstarkem Zentralrechner und Infotainment-System sowie einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern glänzen.



Wir haben die Bremen Classic Motorshow besucht. Mit einer Sonderschau zu „Japans Supersportwagen-Ikonen“ hat die erste Oldtimer-Messe des Jahres stattgefunden. Gefeiert wurde aber auch 50 Jahre VW Polo, und Skoda hatte die Yeti-Studie von 2005 mit an die Weser gebracht. Zurück blickt auch Automobiljournalist Harald Kaiser: Er hat ein Buch über die wahren Ursprünge des VW Käfer verfasst. Unser Autor Hans-Robert Richarz stellt es morgen vor.



Darüber hinaus versorgen wir sie mit weiteren Neuigkeiten aus der Automobil- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik, künftig aber an sechs statt an sieben Tagen der Woche. Der regelmäßige Sonntagsdienst entfällt vorerst. (aum)