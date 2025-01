BMW M3 CS Touring: Brutaler Kombi aus München

Es hat lange gedauert, bis BMW den Fans einen sehnlichen Wunsch erfüllt hat: Erst in der aktuellen, sechsten Generation gibt es eine Kombiversion namens Touring. Wie gut das zusammenpasst, das dokumentiert jetzt eine besonders aggressive Sonderserie, die auf die Bezeichnung M3 CS Touring hört.

Stolze 152.900 Euro müssen für das Modell den Besitzer wechseln, das sind stolze 45.700 Euro mehr als für den regulären M3 Competition Touring, der im Gegensatz zur M3 Limousine bereits im Einstieg über Allradantrieb und eine Acht-Gang-Automatik verfügt. Dafür wird vor allem Feinarbeit im Detail geboten.



Eine geänderte Motorsteuerung und der erhöhte Ladedruck kitzeln 15 kW/20 PS mehr aus dem Dreiliter-Turbo heraus, der nunmehr 550 PS (405 kW) leistet. Der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert damit 3,5 statt 3,6 Sekunden, und die Spitze klettert von 250 bzw. 280 km/h auf glatte 300 km/h, was aber nicht der höheren Leistung, sondern der geänderten Abregel-Logik geschuldet ist. Die Motorlager sind im Sinne einer engen Anbindung an die Karosserie straffer ausgelegt.



Die Fahrdynamikregelung, Stoßdämpfer, Bremsen und Lenkung sind noch sportlicher als beim regulären M3 Competition, das Felgendesign ist CS-spezifisch, genauso wie die Felgenfarbe Goldbronze. Besonders auffällig sind die Karosserieelemente aus Kohlefaser, darunter Frontsplitter, Heckschürze, Lufteinlässe, Außenspiegelkappen und die Motorhaube. Auch im Interieur kommt das teure Leichtbaumaterial zum Einsatz, unter anderen bei den serienmäßigen Schalensitzen. Das CS-Logo in den Kopfstützen ist beleuchtet, ihre Lederbezüge sind ebenfalls modellspezifisch.



Man sollte die Modellbezeichnung übrigens nicht so genau hinterfragen, denn in der BMW-Historie steht die Buchstabenkombination CS eigentlich für Coupés. In diesem Fall bezeichnen sie jedoch den wohl sportlichsten Kombi, den BMW je gebaut hat. Und ein Fahrzeug, das hohes Sammlerpotential besitzen dürfte: Die Auflage ist laut Werk limitiert, auch wenn man sich über die exakte Zahl noch nicht so ganz festlegen mag. (aum)