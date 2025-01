VWN-Werk unter neuer Führung

Richard Slovak übernimmt die Leitung des Werks Hannover von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Er löst Holger Manz ab, der das Unternehmen verlassen hat.

Richard Slovak ist seit 27 Jahren im VW-Konzern beschäftigt. Er kommt von MAN, wo er in den vergangenen drei Jahren als Werkleiter den Standort Krakau verantwortet hat. Davor war er nach kurzer Zwischenstation im chinesischen Werk Chengdu bei FAW-VW ab Januar 2019 für die Produktion bei VW Puebla in Mexiko zuständig. In der Zeit von 2012 bis 2018 war Richard Slovak bei Seat in Spanien tätig, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter Leiter der Lackiererei und des Karosseriebaus. Seine Karriere begann er 1997 bei Volkswagen in der Slowakei, wo er unter anderem die Serieneinsatzvorbereitung und den Sonderfahrzeugbau leitete. (aum)