Renault geht auf Rekordjagd

Mit dem vollelektrischen Konzeptfahrzeug Filante Record 2025 will Renault noch in der ersten Jahreshälfte einen Effizienzrekord aufstellen. Der stromlinienförmige Einsitzer ist üppige 5,12 Meter lang, aber nur 1,19 Meter hoch und wiegt lediglich 1000 Kilogramm, wobei allein 600 Kilo den Akku entfallen. Die Antriebsenergie liefert eine 87-kWh-Batterie. Das ist die gleiche Kapazität wie beim Renault Scenic E-Tech Electric. Reibungsmindernde 19-Zoll-Reifen von Michelin sowie elektronisch gesteuerte Lenkung (Steer-by-Wire) und Bremsen (Brake-by-Wire) tragen ebenfalls zur Effizienz bei.

Mit dem Filante Record 2025 knüpft die Marke an die Rekordfahrzeuge 40 CV des Records (1925–1926), Nervasport des Records (1934) und Étoile Filante (1956) an. Die Karosserie ist in Ultraviolet Blue lackiert, einem neuen Farbton, der je nach Lichtreflexion und Betrachtungswinkel blau oder violett erscheint. Die Farbe erinnert an den 40 CV des Records und wurde für den Filante neu entwickelt. Auch andere Details erinnern an die Vorgänger: die runden Scheinwerfer, die von der Karosserie getrennten Räder (40 CV des Records und Nervasport des Records), die Radverkleidungen (Étoile Filante), der Kühlergrill, die Position der Kabine und der Riemen zur Sitzverstellung (40 CV des Records).



Die Hauptinspiration für das Design liefert jedoch die Luftfahrt. Die Fahrerkabine erinnert mit ihrer schützenden aerodynamischen Kuppel an einen Kampfjet und die übrige Karosserieform an Hochleistungsflugzeuge. Auch die sichtbaren Schrauben an der Karosserie sind dem Flugzeugbau entlehnt. Luft- und Raumfahrt standen auch beim Cockpit Pate.



Jede Bedienfunktion wird auf einem ultradünnen digitalen Bildschirm angezeigt.

In der Mitte des Lenkrads befindet sich ein flexibler Panoramabildschirm, der um einen Zylinder gewickelt ist und die wichtigsten Daten wie Geschwindigkeit, Reichweite und Fahrparameter anzeigt. Zudem ist das Lenkrad an der schützenden Cockpit-Kuppel befestigt und schwenkt beim Öffnen mit nach oben, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.

Ein ausgeklügeltes System der Luftzirkulation ermöglicht eine Belüftung des Cockpits, ohne dass weitere technische Teile erforderlich sind.



Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Fahrzeugs spielte ein möglichst geringes Gewicht.

So besteht zum Beispiel der Fahrersitz aus gespanntem Segeltuch, das einer Hängematte ähnelt. Er passt sich der Körperform an und sorgt für ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Fahrzeug. Der Sitz wird von dünnen Carbon-Klingen gestützt, die mit einem technischen Textil ummantelt sind – ebenfalls inspiriert von der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Beine des Fahrers sind oberhalb der Batterie positioniert.



Für das Chassis und zur Gewichtseinsparung wurden verschiedene Materialkombinationen berechnet und untersucht. Aluminium, Carbon und Stahllegierungen wurden optimal kombiniert, um die Dicke von Bauteilen auf ein Minimum zu reduzieren und dabei gleichzeitig den mechanischen Belastungen standzuhalten und die maximale Festigkeit zu erhalten.

Verwendet wurde auch Scalmalloy, eine hochfeste Aluminiumlegierung, die speziell für den 3-D-Druck entwickelt wurde.



Die von der Konzerntochter Ampere gelieferte Cell-to-Pack-Technologie kommt ohne Zwischenmodule aus und integriert die Zellen direkt in das Batteriepaket. Dadurch wird nicht nur das Gewicht des Batteriepakets gesenkt, sondern gleichzeitig auch die Form und der verfügbare Platz optimiert.



Mit der Modellbezeichnung Filante Record 2025 spielt Renault auf zwei historische Modelle der Marke an. Zudem erinnert der Name an den ebenfalls einsitzigen Étoile Filante. Am 5. September 1956 wurde auf den Bonneville Salt Lake Flats in den USA gleich mehrere Geschwindigkeitsrekorde gebrochen, unter anderem über die 1-Kilometer- und 5-Kilometer-Distanz mit 306,9 km/h bzw. 308,85 km/h. Zweite Verknüpfung ist die zum 40 CV des Records, der ab 1925 eine Reihe von Geschwindigkeits- und Langstreckenrekorden aufstellte. Dazu gehören ein 3-Stunden-Weltrekord, ein 500-Kilometer-Weltrekord und 500-Meilen-Weltrekord. Hinzu kam 1926 der 24-Stunden-Rekord mit 4167,578 Kilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 173,649 km/h. Die Jahreszahl 2025 im neuen Fahrzeug markiert zudem den 100. Jahrestag der Rekorde von 1925.



Zu den weniger bekannten Rekordfahrzeugen von Renault gehört der Nervasport des Records. Am 4. und 5. April 1934 stellte er neun internationale Bestmarken und drei Weltrekorde auf, darunter den 48-Stunden-Rekord über 8037 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 167,445 km/h. (aum)

