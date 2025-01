Kia steigt ins Mietwagengeschäft ein

Kia steigt mit dem Label „Kia Drive“ über sein Händlernetz ins Mietwagengeschäft ein. Die Buchung erfolgt wahlweise komplett online über die zentrale Kia-Drive-Website oder vor Ort im Autohaus. Die Mindestleihdauer beträgt einen Tag, der maximale Zeitraum zunächst 30 Tage. Zum Marktstart in Deutschland beteiligen sich zunächst neun Vertragspartner an dem Service. Während üblicherweise ein bestimmter Fahrzeugtyp gewählt wird, bucht der Kunde bei Kia ein ganz konkretes Modell. Zum Angebot zählen auch elektrische Autos.

Auf der speziellen Website werden nach der Auswahl des Händlerstandorts und des Mietzeitraums die verfügbaren Fahrzeuge angezeigt. Sobald der Kunde ein Auto ausgewählt hat, fügt er nach Wunsch Versicherung, Kilometerangabe, Dienstleistungen und Extras hinzu und schließt die Buchung ab. Sie lässt sich bis 24 Stunden vor Mietbeginn kostenlos stornieren. Gegen Vorlage eines gültigen Führerscheins und Personalausweises bzw. Reisepasses sowie einer Kreditkarte übernimmt der Kunde das Fahrzeug dann zum vereinbarten Zeitpunkt beim Händler. Es muss am Ende der Mietdauer beim selben Autohaus wieder abgegeben werden. Die Verfügbarkeit der Modelle sowie die Preise und weitere Konditionen können je nach Standort variieren.



Zu den Angeboten, die sich aktuell finden, gehören zum Beispiel der Kleinwagen Picanto ab 35 Euro pro Tag und der Elektro-Crossover EV 6 ab 65 Euro pro Tag. Generell können den Kunden aber noch individuelle Konditionen des jeweiligen Anbieters in Abhängigkeit von der Mietdauer zugutekommen.



Kia Drive ist bereits seit einigen Jahren in einigen europäischen Ländern bei insgesamt über 80 Händlern verfügbar. Neben der Kurzzeitmiete bietet der koreanische Hersteller bereits den Abodienst Kia Flex an, mit dem Fahrer einen Neuwagen ein halbes bis anderthalb Jahre lang nutzen können. (aum)