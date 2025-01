Harley-Davidson pflegt seine Cruiser

Für 2025 unterzieht Harley-Davidson seine Softail-Baureihe der bislang größten Modellpflege. Low Rider, Breakout, Fat Boy und Street Bob sowie die Heritage Classic erhalten spezifisch abgestimmte Varianten des 1,92 Liter großen Milwaukee-Eight 117 namens Classic, Custom und High Output. In Zukunft verfügen alle Cruiser über schräglagenoptimierte Assistenzsystem und die drei Fahrmodi Rain, Road und Sport. Neu gestaltet wurden die Anzeigeinstrumente, die Lenkerarmaturen, die Auspuffanlage und der Luftfilter. So entfällt beispielsweise das bei einigen Modellen verwendete Minidisplay in der Lenkerklemme und wird durch ein Rundinstrument ersetzt.

Ebenfalls mit einigen Neuerungen rollt die Sportster S ins neue Modelljahr. Sie bietet hinten künftig deutlich mehr Federweg und ein vollständig einstellbares Fahrwerk.



Die Preise der Softails bewegen sich zwischen 17.500 Euro für die Street Bob und 29.530 Euro für die Breakout (Österreich: 21.200 bis 35.900 Euro / Schweiz: 17.900 bis 27.700 CHF). Die Sportster S wird zum Basispreis von 17.570 Euro (21.370 Euro / 18.990 CHF) angeboten. (aum)