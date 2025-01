Die Triumph Speed Triple 1200 RS dreht ihre nächste Runde

Die Triumph Speed Triple 1200 RS geht in die nächste Runde: Im April kommt die neue Generation der Streetfighter-Ikone mit nochmals geschärftem Design, mehr Leistung und optimierten Fahrwerk in den Handel.

Die Leistung des Dreizylinders hat Triumph leicht um drei auf 183 PS (135 kW) angehoben, das maximale Drehmoment steigt um drei auf 128 Newtonmeter und liegt etwas früher an als bisher. Die RS erhält außerdem einen leichteren und kompakteren Akrapovic-Endschalldämpfer mit Carbon-Endkappe. Er ist massenzentrierter verlegt und bietet einen höheren Durchlass. Treu geblieben ist sich die Britin ihren hohen Schultern und dem finsteren Insektenblick.



Ausgerüstet ist die Speed Triple künftig mit dem neuen semiaktiven elektronischen Fahrwerk von Öhlins. Der Fahrer kann die Dämpfungseigenschaften nach sieben Parametern von der Gabel über das Verhalten beim Beschleunigen bis hin zum Cruisen individuell anpassen. Der breitere und höher positionierte Lenker sorgt in Kombination mit dem einstellbaren Lenkungsdämpfer für ein besseres Handling. Dazu tragen auch die für die neue Modellgeneration weiter entwickelten leichteren Räder bei. Vollgetankt bringt die „Speedy“ nur noch 199 Kilogramm auf die Waage.



Zur Ausstattung gehören unter anderem eine vielfach einstellbare Front Wheel Lift Control, eine in drei Schritten veränderbare Motorbremse und fünf Fahrprogramme. Das Fünf-Zoll-TFT-Display bietet unter anderem eine Turn-by-Turn-Navigation und Audiofunktion, die Schalter sind hinterleuchtet und der Schlüssel darf in der Jackentasche bleiben. Den Kraftstoffverbrauch gibt Triumph mit 5,5 Litern je 100 Kilometer an.



Erhältlich ist die Street Triple 1200 RS in den drei Farbvarianten Jet Black, Granite/Diablo Red und Granite Performance Yellow. In Deutschland kostet sie 19.995 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 23.895 Euro / Schweiz 20.495 CHF). (aum)