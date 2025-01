Der Genesis GV60 wird zum Bergretter

Genesis hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos ein neues Konzeptmodell vorgestellt. Der GV60 Mountain Intervention Vehicle (MIV) Concept wurde für Rettungseinsätze in unwegsamem Gelände entwickelt. Das vollelektrische Fahrzeug ist mit Raupenantrieb und Schneeketten ausgestattet, die die normalen Räder ersetzen. Dafür wurden verbreiterte Carbon-Radhäuser montiert, die zudem das Fahrzeug vor Beschädigungen schützen. Weitere Ausrüstung lässt sich auf dem speziell angefertigten Dachträger verstauen oder an den modularen Befestigungspunkten der Heckklappe transportieren.

Basis für den MIV Concept ist der GV60. Im Innenraum sorgen verbesserte Sportsitze für besseren Halt, zudem unterstützen Notfallkommunikations- und Warnsysteme die Arbeit bei der Bergrettung. Über das Vehicle-to-Load-System (V2L) lassen sich externe Geräte mit Strom versorgen. (aum)