Vorschau: Eine Ikone, ein Bestseller und zwei Neulinge

In seiner sechsten Modellgeneration präsentiert sich der Subaru Forester ausgereifter, mit leicht elektrifiziertem 2,0-Liter e-Boxer, überarbeitetem Sicherheitssystem „Eyesight“, symmetrischem Allradantrieb mit aktiver Drehmomentverteilung sowie zeitgemäßen Features in Sachen Konnektivität. Frank Wald stellt die Neuauflage der SUV- und Markenikone nächste Woche vor. Fiat sorgt für Ordnung: Aus dem Panda ist der Pandina geworden, weil es in Kürze einen Grande Panda geben wird. Und der ist alles andere als eine verlängerte Version des Kleinstwagens, sondern ein völlig neues Elektroauto. Walther Wuttke stellt den Neuling näher vor.

Neu ist auch der 3,62 Meter kurze T03 von Leapmotor, einem Joint Venture für Elektrofahrzeuge, an dem Stellantis mehrheitlich beteiligt ist. Das Auto aus chinesischer Produktion ist das zweitgünstigste Auto seiner Art auf dem Markt. Wir machen den Praxistest.



Der VW Passat stammt aus einer Zeit, als die automobile Welt in Wolfsburg noch in Ordnung schien. Nach acht Generationen hat der Firmenwagen-Bestseller in seiner voraussichtlich letzten Ausgabe sowohl seine Limousinen-Variante als auch die deutsche Fertigung verloren. Der neue Passat Variant läuft im slowakischen Werk Bratislava vom Band, zusammen mit dem Skoda Superb, mit dem er sich auch die technische Plattform teilt – ganz sicher nicht die schlechteste Entscheidung, findet unser Autor Frank Wald.



Außerdem wird am Dienstag in Berlin der neue DAT-Report vorgestellt, der den deutschen Automarkt unter die Lupe nimmt. Wie ist die Stimmung bei den Kunden?



Darüber hinaus informieren wir Sie aktuell über weitere Entwicklungen auf dem Automobilsektor und dem Motorradmarkt sowie in der Verkehrspolitik. (aum)