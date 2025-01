Vor 125 Jahren startete der Guide Michelin als technische Hilfe für die Reise durch Frankreich. Seitdem hat sich der rote Führer zum wichtigsten Instrument der Gourmets entwickelt. Mit der ersten Ausgabe, die im Jahr 1900 während der Pariser Weltausstellung vorgestellt und kostenlos an die Automobilisten verteilt wurde, wollten die beiden Brüder Édouard und André Michelin den Automobilisten das Leben erleichtern. Restaurants wurden noch nicht bewertet – die begehrten Sterne kamen erst 1926 – , dafür aber Hotels und Werkstätten. Heute ist die Bekanntgabe der Sterne ein gesellschaftliches Ereignis geworden. In Österreich wurden die neuen Auszeichnungen in dieser Woche im Salzburger Hangar 7 des Getränkeproduzenten Red Bull verliehen. Neu sind die „grünen Sterne“, mit denen Restaurants für nachhaltiges Verhalten ausgezeichnet werden. In Österreich dürfen nun 33 Restaurants einen grünen Stern in die Vitrine stellen. (aum)