Hyundai richtet seinen größten NVH-Prüfstand ein

Hyundai baut seine europäischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Deutschland aus. Nach der Erweiterung des Testzentrums am Nürburgring steht im März die Eröffnung des neuen „Square Campus“ am Technical Center in Rüsselsheim an. Der Standort wächst um 25.000 Quadratmeter und wird den bislang größten NVH-Prüfstand (Noise, Vibration and Harshness) des Konzerns beherbergen. Die Prüfstände dienen der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Fahrerassistenzsystemen, Infotainment und Elektrifizierungstechnologien.

Der neue Gebäudekomplex wurde mit umweltfreundlichen Materialien, Photovoltaikmodulen und Wärmepumpensystemen errichtet. Es gibt hybride Arbeitsplätze, einen Dachgarten und besondere Voraussetzungen zur Förderung von Zusammenarbeit und Kreativität.



Hyundai ist bereits seit über einem Jahrzehnt mit einem Entwicklungszentrum am Nürburgring vertreten. Es wurde jetzt um zusätzliche 834 Quadratmeter für Tests auch von Fahrzeugen der Konzerntöchter Genesis und Kia erweitert. (aum)