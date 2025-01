So wird der Hyundai Inster zum Alltags- und Freizeit-Transporter

Zeitgleich zum Start seines neuen Stadt-Stromers Inster bietet Hyundai ein umfassendes Zubehörprogramm für Freizeit, Transport und Alltag an. Dazu zählen Innenraumerweiterungen, Vehicle-to-Load-Funktionen oder diverse Trägersysteme für den Transport von Gepäck, Bike- und Sportausrüstungen.

So schafft etwa schon eine Ablage für die umgeklappte Rückenlehne zusätzlichen Platz und kann als Arbeitsfläche oder Ablagefläche für verschiedene Gegenstände dienen. Für den Einsatz mit der aufgestellten Rückenlehne bietet sich ein anklemmbarer Tisch an, der als Ablage für Tablet, Laptop, Snacks oder Malbuch genutzt werden kann. Das Vehicle-to-Load-Equipment ermöglicht, Strom via Haushaltssteckdose aus dem Fahrzeug zu ziehen, um Geräte wie Laptops oder Campingausrüstung auch auf Reisen zu betreiben.



Den Kofferraum zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit bewahren sollen stabile Formschalenmatten. Für Tierfreunde gibt es Hundeschondecken für die Rückbank, die eine sichere und komfortable Mitnahme des Vierbeiners ermöglichen sollen. Für die aktive Freizeitgestaltung gibt es ebenfalls eine Vielzahl an praktischen Lösungen. Der Dachgepäckträger, ausgelegt für eine Last von bis zu 100 Kilogramm, dient sowohl dem sicheren Transport von Fahrrädern, der Befestigung der Wintersportausrüstung oder einer Dachbox für zusätzlichen Stauraum, größeres Gepäck und sperrige Ausrüstung. Ergänzt wird das Angebot durch einen Heckfahrradträger, der die weniger anstrengende Befestigung von E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 75 Kilogramm ermöglichen soll.