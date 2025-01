Ford Pro fährt Rekordergebnisse ein

Pkw flop, Nfz top: Während Ford mit seiner Pkw-Range früheren Absatzzahlen hinterher fährt, hat die Nutzfahrzeugsparte in Deutschland das Jahr 2024 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Mit 78.455 Neuzulassungen setzte die Ford Pro genannte Abteilung so viele Modelle wie nie zuvor ab, ein Absatzplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Marktanteil übertreffen die Kölner mit 14,7 Prozent das bisher erfolgreichste Gesamtjahr 2019 (13,0 Prozent) um fast 2 Prozent. Damit konnte Ford Pro auch in Europa die Marktführerschaft verteidigen und sich zum zehnten Mal in Folge als Nutzfahrzeugmarke Nummer eins etablieren.

Am stärksten hat der Ford Transit im 2-Tonnen-Nutzlast Segment (inkl. E-Transit) mit 26.872 Neuzulassungen zum Rekordabsatz in Deutschland beigetragen. Das höchste Wachstum verzeichnete hingegen der Ford Transit Custom in der 1-Tonnen-Klasse mit 19.859 Zulassungen – ein Plus von 89,4 Prozent. Und im Pick-up-Segment baute der Ford Ranger mit 12.686 Neuzulassungen (+ 16,7 Prozent) seinen Marktanteil auf 53,7 Prozent aus. (aum)