Toyota C-HR: Günstigerer Einstieg, mehr Auswahl

Toyota pusht zum Modelljahr 2025 seinen Crossover C-HR. Die zweite Generation des Erfolgsmodells wird in der Einstiegsversion „Flow“ mit 140 PS (103 kW) starken Vollhybridantrieb jetzt bereits ab 33.990 Euro angeboten – 1000 Euro günstiger als bisher. Die Plug-in-Hybrid-Version in gleicher Ausstattung startet bei 39.990 Euro.

Den Teilzeitstromer mit 164 kW (223 PS) Systemleistung und 68 Kilometer elektrischer WLTP-Reichweite gibt es außerdem in einer neuen Lounge Edition, die unter anderem Zweifarblackierung, in Wagenfarbe lackierte Front- und Hecklippen sowie 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Dunkelgrau matt umfasst. Innen heben schwarze Stoffpolster mit Bordeaux-farbenen Elementen in Ledernachbildung das Ambiente. Für all das werden bei Vertragsabschluss mindestens 44.490 Euro fällig.



Alternativ bietet Toyota das kompakte Crossover-Modell aber auch zu besonderen Leasing- und Finanzierungskonditionen an. Im Privatkunden-Leasing startet der Toyota C-HR Flow in Verbindung mit dem 1,8-Liter-Hybrid bei einer monatlichen Leasingrate von 319 Euro ohne Anzahlung. Für den Toyota C-HR Plug-in Hybrid gibt es eine Null-Prozent-Finanzierung mit einer monatlichen Rate von 349 Euro. Dazu lässt sich eine Versicherungs-Flatrate von 29,90 Euro monatlich für Vollkasko- und Haftpflichtversicherung bei 36 Monaten Laufzeit buchen. (aum)