Skoda produziert 2024 weltweit über 925.000 Fahrzeuge

Skoda hat 2024 in seinen weltweiten Werken über 925.000 Fahrzeuge gefertigt und damit gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent zugelegt. Außerdem hat die tschechische VW-Tochter mehr als 280.000 Batteriesysteme für Modelle von Volkswagen, Audi und Seat/Cupra mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb sowie über eine Million Getriebe und fast 500.000 Motoren produziert.

Maßgeblich zum Erfolg trug das Stammwerk in Mladá Boleslav bei. Hier stieg die Produktionszahl auf mehr als 575.000 Fahrzeuge, wobei ein Teil der Octavia-Fertigung in das Werk in Kvasiny verlagert wurde, um Kapazitäten für den batterieelektrischen Elroq freizusetzen.



Zudem hat das Unternehmen seine internationalen Aktivitäten weiter gestärkt: Im indischen Werk Pune erhöhte es die Kapazitäten für das Kompakt-SUV Kylaq, das dritte Skoda-Modell aus Indien für Indien, um 30 Prozent. Zudem wurden die Vorbereitungen für die Montage der Modelle Slavia und Kushaq auf Basis aus Indien gelieferter Bausätze in Vietnam abgeschlossen und in Kasachstan mit der Montage des Kodiaq begonnen. (aum)