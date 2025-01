Neues Schlüsselbild für die IAA Mobility 2025

Die IAA Mobility hat das neue Schlüsselbild für ihre im September in München stattfindende Mobilitätsmesse präsentiert. Im Mittelpunkt des Motivs steht das Automobil, das in perspektivischer Darstellung von angrenzenden Themenfeldern Cycling und Mikromobilität sowie Tech und öffentlichem Nahverkehr flankiert wird. Das neue „Key Visual“ zeige die Vielfalt der Branche und dass es bei der Mobilität von Morgen auf ein Zusammenspiel aller Akteure ankomme – ob mit dem Auto, dem ÖPNV oder dem Fahrrad.

„Mit dem Umzug der IAA Mobility nach München und der inhaltlichen Neuausrichtung hat sich die Veranstaltung zu einer umfassenden Mobilitätsplattform entwickelt. Dieses breite Spektrum an Mobilität spiegelt das neue Key Visual wider”, sagt Jürgen Mindel Geschäftsführer beim ausrichtenden Verband der Automobilindustrie (VDA). Es diene als Schlüsselbild der Veranstaltung und lasse sich flexibel in multimedialen Kampagnen einsetzen oder Vor-Ort-Inszenierungen einsetzen. Konzept und Design des Key Visuals hat die Hamburger Agentur Mutabor kreiert.



Die IAA Mobility 2025 findet vom 09. bis 14. September 2025 in München statt. Für Fachbesucher ist die Veranstaltung auf dem Gelände der Messe München vom 09. bis 12. September geöffnet. Am 08. September findet der Pressetag auf dem Messegelände statt. (aum)